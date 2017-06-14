Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:58, 14 июня 2017 359
 0    0

Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении

Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении

Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия, передает «РИА Новости».

Законопроект вводит понятие «организатора» обмена сообщениями и возлагает на него ответственность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством России.

Идентификацию пользователей предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого организатором обмена сообщениями с оператором связи.

Также мессенджеры обязали ввести возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию с нарушениями требования российского законодательства.

В случае неисполнения требований, законопроект предусматривает ограничение оператором связи доступа к мессенджеру на основании решения суда.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
17:58, 14 июня 2017
Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении
16:35, 14 июня 2017
Рязанские инженеры разработают инновационные радары
9:48, 14 июня 2017
В соцсети «ВКонтакте» появился инструмент для создания виртуальных масок
18:52, 12 июня 2017
Google установил анимированный дудл в честь Дня России
17:29, 12 июня 2017
Стоимость iPhone 8 в России превысит 80 тысяч рублей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 144 451
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 37 412
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 17
17:48, 6 июня 2017 25 943
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 19 905
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 389
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум