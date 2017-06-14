Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия, передает «
Законопроект вводит понятие «организатора» обмена сообщениями и возлагает на него ответственность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством России.
Идентификацию пользователей предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого организатором обмена сообщениями с оператором связи.
Также мессенджеры обязали ввести возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию с нарушениями требования российского законодательства.
В случае неисполнения требований, законопроект предусматривает ограничение оператором связи доступа к мессенджеру на основании решения суда.