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12:33, 13 июня 2017 1 067
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Суд обязал рязанский минтранс починить дороги

Суд обязал рязанский минтранс починить дороги

Рязанский минтранс незаконно не приступал к ремонту дорог. Такое решение вынес Шацкий районный суд, сообщила его пресс-служба.

Министерство обязали в срок 17-ти месяцев со дня оглашения решения суда выполнить работы по ГОСТу на следующих участках дорог:

  • от трассы «Тамбов — Шацк» — Апушка (на всем ее протяжении);
  • «Агишево — Федяево — Демидово» (на всем ее протяжении);
  • от трассы «Тамбов — Шацк» подъезд: Вачкас (на всем ее протяжении);
  • от трассы «Тамбов — Шацк» подъезд: Новософьино (на всем ее протяжении);
  • «Тамбов — Шацк» (с 141 км по 152 км);
  • «Тарадеи — Кулики — Федосово» (на всем ее протяжении);
  • от трассы М-5 «Урал» — Казачий Дюк — Студеновка (на всем ее протяжении);
  • от трассы М-5 «Урал» — Шевырляй (на всем ее протяжении);
  • «Конобеево — Сново-Здорово» (на всем ее протяжении).

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