«Рязаньавтодор» продолжил ремонт дорог области, об этом рассказали в пресс-службе организации.
Работы проводятся на дорогах:
- «Рязань-Пронск-Скопин» протяженностью семь километров — Пронский район;
- «Рязань-Пронск-Скопин» протяженностью два километра в Скопинском районе;
- «Гусь-Железный-Чаур 2» протяженностью 3,5 километров в Касимовском районе;
- «Спасск-Клепики-Рязань» протяженностью пять километров в Рязанском районе.
Заключены контракты на ремонт транспортной развязки федеральной дороги М-6 «Каспий» протяженностью 1,446 километров и автодороги «Шацк-Касимов» протяженностью 3,5 километров в Пителинском районе.
Ведется капитальный ремонт дороги «Стрелецкие Выселки — поселок Октябрьский» протяженностью 1,9 километров в Михайловском районе.
В этом месяце завершатся работы по ремонту и будут введены в эксплуатацию три дороги:
- «Сасово-Восход-Кадом» Кадомский район;
- «Спасск-Клепики-Рязань» Рязанский район;
- «Рязань-Пронск-Скопин» Пронский район.
Кроме того, ежедневно проводится окоска травы на обочинах и откосах, у барьерного ограждения. Убирается мусор на автобусных остановках и обочинах. Правятся дорожные знаки и сигнальные столбики. Проводится ремонт и замена барьерного ограждения. Уборка от грязи и мусора автопавильонов и площадок отдыха. Приступили к нанесению горизонтальной разметки на сети региональных автодорог.
Напомним, в мае «Рязаньавтодор»
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