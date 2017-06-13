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11:53, 13 июня 2017 114

«Рязаньавтодор» продолжил ремонт дорог области

«Рязаньавтодор» продолжил ремонт дорог области

«Рязаньавтодор» продолжил ремонт дорог области, об этом рассказали в пресс-службе организации.

Работы проводятся на дорогах:

  • «Рязань-Пронск-Скопин» протяженностью семь километров — Пронский район;
  • «Рязань-Пронск-Скопин» протяженностью два километра в Скопинском районе;
  • «Гусь-Железный-Чаур 2» протяженностью 3,5 километров в Касимовском районе;
  • «Спасск-Клепики-Рязань» протяженностью пять километров в Рязанском районе.

Заключены контракты на ремонт транспортной развязки федеральной дороги М-6 «Каспий» протяженностью 1,446 километров и автодороги «Шацк-Касимов» протяженностью 3,5 километров в Пителинском районе.

Ведется капитальный ремонт дороги «Стрелецкие Выселки — поселок Октябрьский» протяженностью 1,9 километров в Михайловском районе.

В этом месяце завершатся работы по ремонту и будут введены в эксплуатацию три дороги:

  • «Сасово-Восход-Кадом» Кадомский район;
  • «Спасск-Клепики-Рязань» Рязанский район;
  • «Рязань-Пронск-Скопин» Пронский район.

Кроме того, ежедневно проводится окоска травы на обочинах и откосах, у барьерного ограждения. Убирается мусор на автобусных остановках и обочинах. Правятся дорожные знаки и сигнальные столбики. Проводится ремонт и замена барьерного ограждения. Уборка от грязи и мусора автопавильонов и площадок отдыха. Приступили к нанесению горизонтальной разметки на сети региональных автодорог.

Напомним, в мае «Рязаньавтодор» рассказал о ремонте четырех участков областных дорог.

Диспетчерская служба компании работает в круглосуточном режиме телефон: 44-32-75.


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