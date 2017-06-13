Облсуд начал рассматривать дело об убийстве ермишинского пенсионера трехлетней давности

Началось рассмотрение дела об убийстве ермишинского пенсионера, которое произошло летом 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Один из троих подсудимых узнал, что его родственник решил переехать в другой город и хранит дома крупную сумму денег для покупки жилья на новом месте. Вместе с двумя знакомыми он решил похитить средства.
Для этого обвиняемые установили наблюдение за домом потерпевшего и вечером тайно туда проникли. Напав на хозяина дома, двое мужчины требовали отдать им всю сумму, удерживая пенсионера и нанося ему удары. Сломив его сопротивление и узнав, где хранится сберегательный сертификат, они его задушили. Третий злоумышленник в это время следил за окружающей обстановкой.
Забрав из дома ценности и паспорт хозяина, они повесили на входную дверь замок, создав впечатление, что пенсионер уехал к родственникам. Через несколько дней подсудимые вывезли труп потерпевшего и сожгли его для уничтожения следов преступления.
В конце декабря 2014 года они обналичили сберегательный сертификат на 900 тысяч рублей и разорвали паспорт мужчины.
Во второй половине апреля 2015 года злоумышленники украли ценности из другого дома, чем нанесли ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162, части 2 статьи 325, пункту «а» части 3 статьи 158, пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105, части 5 статьи 33 УК РФ.