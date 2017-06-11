Симферополь оказался затоплен из-за ливней. Видео

Сильный ливень, обрушившийся на Симферополь в субботу, 10 июня, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала. Об этом со ссылкой на местную администрацию передает «
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду. «Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор», — говорится в сообщении.
Большое скопление воды также образовалось на площади перед железнодорожным вокзалом. Отмечается, что это произошло из-за отсутствия там эффективной системы ливневок.
Дежурные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, в том числе расчищая некоторые дороги от намытого гравия и откачивая воду из подвалов домов.
ЖД вокзал #Симферополь pic.twitter.com/k4ekRPuCxs— Арвид (@arvidOS) 10 июня 2017 г.