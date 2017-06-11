СМИ опубликовали информацию о том, что стрелок из Подмосковья, убивших четверых человек, страдал психическим расстройством. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.
«Мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что мужчина проходил лечение у психиатров.
«Во время обострений он остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался», — добавили в экстренных службах.
Напомним, днем 10 июня подозреваемый
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