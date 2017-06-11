Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:27, 11 июня 2017 78
 0    0

Подмосковный стрелок страдал психическим расстройством — СМИ

Подмосковный стрелок страдал психическим расстройством — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что стрелок из Подмосковья, убивших четверых человек, страдал психическим расстройством. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«Мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что мужчина проходил лечение у психиатров.

«Во время обострений он остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался», — добавили в экстренных службах.

Напомним, днем 10 июня подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» из своего дома в поселке Кратово. В результате два человека были госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека. Спецоперация по задержанию злоумышленника продолжалась семь часов. Силовиков, участвовавших в ней, представят к государственным и ведомственным наградам.

Фото esteticas.com


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:27, 11 июня 2017
Подмосковный стрелок страдал психическим расстройством — СМИ
11:30, 11 июня 2017
Ликвидировавших стрелка из Подмосковья силовиков наградят
10:05, 11 июня 2017
Блогеры разглядели Ленина в шиловском памятнике Евпатию Коловрату
9:39, 11 июня 2017
Спецназ ликвидировал стрелка из Подмосковья
20:20, 10 июня 2017
Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 1

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 95 161
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 8
15:11, 29 мая 2017 30 860
Любимов наградил лучших предпринимателей области. Фото
17:48, 6 июня 2017 23 344
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 17 976
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
18:14, 28 мая 2017 17 716
Пьяный чиновник рязанского минздрава избил врача скорой — соцсети. Видео 4
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум