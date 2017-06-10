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17:25, 10 июня 2017 690
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В Рязанском доме ребенка появилась «мягкая» комната

В Рязанском доме ребенка появилась «мягкая» комната

В Центре комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста от 0 до 4х лет с особенностями в развитии, созданном на базе Рязанского дома ребенка оборудовали «мягкую» комнату для психологической разгрузки. Об этом говорится в пресс-релизе фонда помощи детям «ДетскиеДомики».

В комнате будут проходить занятия с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Комната оборудована специальным мягким покрытием, пуфиками и подушками, приборами, создающими рассеянный свет, на потолке воссоздано звездное небо.

Занятия помогут снять психоэмоциональное и мышечное напряжение, достичь душевного равновесия. Эта комната необходима не только для детей с расстройствами аутистического спектра, но и для детей с эмоциональной нестабильностью, задержками речевого и психомоторного развития, двигательными нарушениями разной этиологии, адаптационными расстройствами.


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