В Рязанском доме ребенка появилась «мягкая» комната

В Центре комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста от 0 до 4х лет с особенностями в развитии, созданном на базе Рязанского дома ребенка оборудовали «мягкую» комнату для психологической разгрузки. Об этом говорится в пресс-релизе фонда помощи детям «ДетскиеДомики».
В комнате будут проходить занятия с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Комната оборудована специальным мягким покрытием, пуфиками и подушками, приборами, создающими рассеянный свет, на потолке воссоздано звездное небо.
Занятия помогут снять психоэмоциональное и мышечное напряжение, достичь душевного равновесия. Эта комната необходима не только для детей с расстройствами аутистического спектра, но и для детей с эмоциональной нестабильностью, задержками речевого и психомоторного развития, двигательными нарушениями разной этиологии, адаптационными расстройствами.