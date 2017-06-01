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9:26, 1 июня 2017 206
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Вступил в силу запрет на управление грузовиками без российских прав

Вступил в силу запрет на управление грузовиками без российских прав

С 1 июня в России вступает в силу новая редакция ПДД. В соответствии с ней в стране вводится запрет на управление грузовиков, такси и автобусов без наличия российских водительских прав, передает «РИА Новости».

Согласно новой редакции ПДД, вступившей в силу 1 июня, водителям с иностранными правами запрещается управлять автомобилем «при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами».

Таким образом, к управлению транспортными средствами иностранцы будут допускаться только после сдачи экзамена в ГИБДД. Запрет должен был вступить в силу еще в 2014 году, однако его сроки несколько раз переносились. Перенос вступления в силу запрета объяснялся необходимостью сдачи экзаменов для водителей-иностранцев, уже работающих в России. В ГИБДД отметили, что не планируют проводить спецрейды в связи с вступлением в силу запрета.

Водители, не сдавшие экзамены в России, будут выявляться в рамках обычной профилактической работы. Ранее, в марте, в России был изменен порядок замены и выдачи водительских прав. Получить новые права водители смогут не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ), а срок их действия будет достигать 10 лет.


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