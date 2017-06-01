Сенат США предложил расширить санкции против России

Два члена сената Конгресса США выступили с инициативой ужесточить санкции против России из-за ее политики в отношении Украины и Сирии, а также «вторжения в киберсистемы» Соединенных Штатов, передает «
Предложение внесли глава банковского комитета сената Майк Крэпо из Айдахо и старший демократ в комитете Шеррод Браун из Огайо. По их словам, законопроект откроет путь к введению «широкомасштабных» новых санкций, нацеленных на сектора экономики России, включая горнодобывающую, металлургическую, а также железные дороги.
Документ предусматривает кодификацию и ужесточение существующих санкций, упомянутых в исполнительных указах. Речь идет об ограничительных мерах, влияющих на российские энергетические проекты и долговое финансирование в ключевых секторах экономики.