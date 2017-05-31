В Приморье браконьер заплатит 1,7 миллиона за убийство амурской тигрицы

В Приморье браконьер заплатит 1 678 600 рублей за убийство амурской тигрицы. Животное не угрожало жизни злоумышленника, он напал на него преднамеренно, сообщается на сайте центра «
Молодую тигрицу с перебитыми задними лапами обнаружил местный житель 18 августа 2015 года. На место происшествия прибыла группа специалистов, которые оказали животному помощь и перевезли его во Владивосток в ветеринарную клинику. «Десять дней медики боролись за жизнь раненого зверя, однако спасти его не удалось — повреждения оказались слишком тяжелыми», — говорится в сообщении.
30 мая 2017 года суд признал браконьера виновным и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев. Также с него взыскали крупную сумму, а ружье «ИЖ-27Е», которое является орудием преступления, конфисковали.