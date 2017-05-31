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12:37, 31 мая 2017 60
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В Омске осудят облившего пассажира зеленкой таксиста

В Омске осудят облившего пассажира зеленкой таксиста

В Омске будут судить таксиста, который облил пассажира зеленкой и запер его в багажнике. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, 12 февраля мужчина привез двух пассажиров в больницу, после чего они попытались убежать, чтобы не платить 950 рублей. Молодой человек догнал одного из нарушителей, ударил его палкой по ноге и закрыл в багажнике. После этого таксист привез пассажира обратно в Омск, где заставил его облить лицо зеленкой и снял происходящее на видео.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.


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