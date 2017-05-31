В Омске осудят облившего пассажира зеленкой таксиста

В Омске будут судить таксиста, который
По версии следствия, 12 февраля мужчина привез двух пассажиров в больницу, после чего они попытались убежать, чтобы не платить 950 рублей. Молодой человек догнал одного из нарушителей, ударил его палкой по ноге и закрыл в багажнике. После этого таксист привез пассажира обратно в Омск, где заставил его облить лицо зеленкой и снял происходящее на видео.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.