Эксперты нашли в «Сбербанк Онлайн» уязвимость для хакеров. В сервисе возможно перехватывать данные клиентов и воровать деньги, пишут «
По словам эксперта — Олега Калабухина в систему «Сбербанка Онлайн» помещены многие сторонние приложения и счетчики, которые имеют доступ к личной информации клиентов. Опасные приложения получают различные пароли, логины и контактную информацию пользователя.
В сообщении также говорится, что скрипты которые действуют только для того, чтобы фиксировать переход клиентов между страницами и не имеют доступа к данным возможно подменить. После чего хакеры могут получить доступ не только к данным и контактным номерам, но и получить пароль и номер банковской карты.
Эксперт посоветовал чаще включать блокировщик рекламных сообщений, который может частично защитить от утечки информации.