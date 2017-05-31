Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:53, 31 мая 2017 656
 0    0

Эксперты нашли в «Сбербанк Онлайн» уязвимость для хакеров

Эксперты нашли в «Сбербанк Онлайн» уязвимость для хакеров

Эксперты нашли в «Сбербанк Онлайн» уязвимость для хакеров. В сервисе возможно перехватывать данные клиентов и воровать деньги, пишут «Актуальные новости».

По словам эксперта — Олега Калабухина в систему «Сбербанка Онлайн» помещены многие сторонние приложения и счетчики, которые имеют доступ к личной информации клиентов. Опасные приложения получают различные пароли, логины и контактную информацию пользователя.

В сообщении также говорится, что скрипты которые действуют только для того, чтобы фиксировать переход клиентов между страницами и не имеют доступа к данным возможно подменить. После чего хакеры могут получить доступ не только к данным и контактным номерам, но и получить пароль и номер банковской карты.

Эксперт посоветовал чаще включать блокировщик рекламных сообщений, который может частично защитить от утечки информации.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:53, 31 мая 2017
Эксперты нашли в «Сбербанк Онлайн» уязвимость для хакеров
14:46, 30 мая 2017
В германской церкви службу провел робот-священник. Видео 1
13:51, 29 мая 2017
В рязанских маршрутках внедрят Apple Pay и Android Pay
10:42, 29 мая 2017
Эксперты нашли новый недостаток в системе безопасности Android
8:53, 29 мая 2017
Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Муниципальная «Теплосеть» пошла навстречу должникам: тем, кто погасит задолженность до 1 июля, впервые спишут все начисленные за просрочку пени.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 68 888
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 65 888
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:30, 19 мая 2017 65 420
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
11:52, 22 мая 2017 58 004
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 48 469
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 22
Все новости
Форум