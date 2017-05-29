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14:42, 29 мая 2017 338
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Путин объявил десятилетие детства

Путин объявил десятилетие детства

Путин объявил десятилетие детства. Оно начнется в России С 2018. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Цель десятилетия — усовершенствовать государственную политику по защите детства.

Президент постановил правительству в трехмесячный срок утвердить план мероприятий до 2020 года.

Указ подписан 29 мая и вступил в силу.


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