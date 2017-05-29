Путин объявил десятилетие детства. Оно начнется в России С 2018. Об этом
Президент постановил правительству в трехмесячный срок утвердить план мероприятий до 2020 года.
Указ подписан 29 мая и вступил в силу.
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Путин объявил десятилетие детства. Оно начнется в России С 2018. Об этом
Президент постановил правительству в трехмесячный срок утвердить план мероприятий до 2020 года.
Указ подписан 29 мая и вступил в силу.
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