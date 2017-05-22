Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею. Шведские хоккеисты обыграли Канаду в финале, передает «
Матч, который состоялся в Кельне, закончился победой шведских хоккеистов со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) после серии буллитов. В составе сборной Швеции голами отметился Виктор Хедман (на 40-й минуте), у канадцев шайбу забросил Райан О’Райли (42).
Сборная Канады не смогла защитить титул чемпиона мира, который завоевала в прошлом году в России. Шведы стали десятикратными чемпионами мира.
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