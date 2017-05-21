Во Владивостоке грузовик столкнулся с 19 автомобилями

В воскресенье, 21 мая, в центре Владивостока грузовик столкнулся с 19 автомобилями. Водитель Nissan Diesel не смог затормозить перед светофором, передает «
Авария произошла на улице Алеутская в 14:40 по местному времени.
«Водитель автомашины „Ниссан Дизель“, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами», — рассказали в полиции.
Десятилетний пассажир одной из машин получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в травмпункт.
Водителя грузовика проверят на алкогольное опьянение. Известно, что в 2016 году его привлекали к ответственности за нарушение статьи «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий», а в 2017 году — за превышение скорости.