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13:27, 8 апреля 2017 2 250
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На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж 2

На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанский митинг против терроризма собрал, по оценкам полиции, более пяти тысяч человек. Акция в память жертв взрыва в петербургском метро прошла на площади Победы в субботу, 8 апреля.

Многие участники принесли плакаты «Питер, Рязань с тобой», «Нет терроризму», «Нас не запугать» и подобные. Судя по символике, среди митингующих были представители политических партий, предприятий, общественных движений, студенты, казаки, мотоциклисты, включая «Ночных волков». Также на площадь Победы пришли многие чиновники, в частности, врио губернатора Николай Любимов, мэр Олег Булеков, члены правительства и депутаты.

В первом ряду стояли мусульмане, в том числе представители афганской общины. Другие рязанцы их не сторонились. Имам-мухтасиб области Рашид Бултачеев заявил журналистам, что у терроризма нет национальности и религии, а среди погибших в Санкт-Петербурге были и люди, исповедующие ислам.

Митинг начался с минуты молчания, затем в небо выпустили белые воздушные шарики. Со сцены выступили секретарь общественной палаты региона Наталья Гришина, руководитель рязанского отделения «Боевого братства» Александр Костров, директор «Политеха» Игорь Мурог, казачий полковник Андрей Крючков и другие общественники. Все говорили о скорби по жертвам теракта, стойкости петербуржцев, необходимости не поддаваться страху, объединиться и противостоять терроризму. Кроме того, Гришина заявила, что в такой момент нужно «поддержать власть», Костров — что «сплотиться вокруг президента».

Людей на площадь пускали через рамки металлодетектора и после досмотра. Такие меры безопасности применяются на всех массовых мероприятиях в этом месте.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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