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18:03, 6 апреля 2017 301
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Экс-чиновника рязанской мэрии Солодова оставили под арестом на полгода

Экс-чиновника рязанской мэрии Солодова оставили под арестом на полгода

Бывшего замначальника одного из управлений администрации Рязани Сергея Солодова, а также обвиняемого в посредничестве во взятке предпринимателя Анатолия Сухова оставили под арестом на полгода. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Обвиняемые и их защитники возражали против решения, тем не менее суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Суд продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев, то есть по 23 сентября 2017 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

Напомним, по данным следствия, представитель одной из коммерческих организаций передал чиновнику 250 тысяч рублей за внесение изменений в разрешительную документацию.

Против Сергея Солодова возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). На Анатолия Сухова завели дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).


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