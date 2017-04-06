Экс-чиновника рязанской мэрии Солодова оставили под арестом на полгода

Бывшего замначальника одного из управлений администрации Рязани Сергея Солодова, а также обвиняемого в посредничестве во взятке предпринимателя Анатолия Сухова оставили под арестом на полгода. Об этом сообщила
Обвиняемые и их защитники возражали против решения, тем не менее суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Суд продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев, то есть по 23 сентября 2017 года включительно.
Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.
Напомним, по данным следствия, представитель одной из коммерческих организаций передал чиновнику 250 тысяч рублей за внесение изменений в разрешительную документацию.
Против Сергея Солодова возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). На Анатолия Сухова завели дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).