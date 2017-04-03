В ночь на Рождество шиловец ударил своего сына ножом

В ночь на Рождество, 7 января 2017 года, 54-летний шиловец ударил своего сына ножом. Об этом сообщила
Инцидент произошел в селе Занино-Починки Шиловского района.
Известно, что ночью 29-летний потерпевший, вернувшись домой после «гулянки» пьяным, привел с собой знакомую. На этой почве между ним и отцом, который тоже был пьян, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил сына ножом в область живота.
Утром молодого человека доставили в больницу, откуда медики сообщили о произошедшем в полицию.
Злоумышленник признался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас его направили для рассмотрения в суд.