Рязанец создал петицию против точечной застройки в Горроще

Рязанец Юрий Спиряев создал в интернете
Здание, в котором раньше была столовая мебельной фабрики «Ока», сейчас представляет собой офисный центр.
«Считаю, что передача земельного участка со сносом офисного здания приведет к уменьшению рабочих мест в городе, а также нарушит архитектурный порядок в микрорайона Городская Роща, уменьшит площадь озеленения города, чем создаст коммунально-бытовые проблемы жителям частного сектора. Требуем оставить данный участок без изменений», — написал автор петиции.
На сегодняшний день документ подписали десять человек.
Напомним, перед принятием