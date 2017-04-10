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19:39, 10 апреля 2017 295
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Участники рязанских губернаторских праймериз провели первую встречу с партийцами

Участники рязанских губернаторских праймериз провели первую встречу с партийцами

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Участники праймериз «Единой России» к рязанским губернаторским выборам провели первую встречу с партийным активом. Она прошла во Дворце молодежи в понедельник, 10 апреля. Свои программы представили все четыре кандидата. Они выступили в алфавитном порядке.

Президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат Татьяна Гусева высоко оценила инвестиционный потенциал региона и социальную активность местного бизнеса. Среди проблемных направлений она отметила качество капитального ремонта — как самих работ, так и областной программы. Также депутату, по ее словам, часто жалуются на состояние дорог и дворов, доступность медицинской помощи, а в последнее время — на резкий рост платы за отопление в старых двух- и трехэтажных домах.

Ее коллега по депутатскому корпусу, полковник ВДВ Сергей Лукьянов подчеркнул, что особое внимание нужно уделять молодежной политике и поддержке военных пенсионеров. Эти люди могут принести много пользы обществу, в том числе участвовать в партийных проектах ремонта дорог и жилья, подчеркнул Лукьянов. Отвечая на вопросы, он заявил о необходимости увеличить штрафы за некоторые нарушения ПДД, открывать бесплатные спортивные секции, курсы переобучения для бывших военнослужащих.

Любимов рассказал о своей карьере

Врио губернатора Николай Любимов сделал акцент на развитии инвестиционного климата и выделил пять направлений: упрощение административных процедур, грамотное продвижение региона на всех уровнях, развитие инвестиционной инфраструктуры, стимулирование модернизации действующих производств и подготовку востребованных специалистов. Среди социальных вопросов он отметил строительство больницы «скорой помощи», корпуса онкодиспансера и спорткомплексов в городе и районах; ликвидацию очередей в ясли и вторых смен в школах, контроль за дорожными работами.

Любимов также рассказал о своей карьере, заметив, что считает свой опыт достаточным для руководства регионом. Политик сообщил о планах написать стратегию развития Рязанской области как минимум на пять лет и признался, что информацию для нее получает в том числе на встречах с жителями.

Профессор-хирург Владимир Юдин заявил, что нужно запретить рекламу некоторых псевдолекарственных препаратов, и посетовал на состояние зданий медучреждений. По его словам, в действующей БСМП нет места для современной техники, а одного травмпункта для города уже не хватает, как и одной поликлиники для Песочни. Кроме того, Юдин говорил о профессиональной ориентации школьников, необходимости включить Рязань в Золотое кольцо и вообще развивать туризм, продвигать интересные, но неизвестные объекты.

Не конкуренты, а единомышленники

Все выступающие подчеркнули, что считают других претендентов не конкурентами, а единомышленниками, и в случае победы включат в программу их лучшие идеи. «На праймериз можно услышать о конкретных проблемах жителей, каждый из кандидатов привнесет что-то свое в общую картину», — сказал позже Любимов журналистам. А Гусева призналась, что решила участвовать в процедуре именно потому, что это действенный способ обратить внимание на актуальные вопросы и включить их в итоговую губернаторскую программу.

Праймериз — обязательная для «Единой России» процедура при выдвижении кандидатов на все выборы. Участники текущей рязанской процедуры до внутреннего голосования должны встретиться как минимум с половиной секретарей отделений. Представителя партии на сентябрьских выборах определит региональная конференция с учетом результатов праймериз.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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