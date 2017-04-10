Рязанский блогер на свои деньги купил одежду бомжу. Видео

Рязанский блогер Назар «Лойт» Слободенко на свои деньги купил одежду бомжу. Ролик он разместил на своем канале на YouTube в пятницу, 7 апреля.
Бомжа Александра блогер встретил на Московском шоссе. Тот рассказал ему, что бродягой стал недавно. Он приехал из Шилова две недели назад. В Рязани его избили, сломали ребро и отобрали деньги и телефон. Две недели 57-летний мужчина ночевал на вокзале.
«Я не могу остаться равнодушным к этому», — отметил Слободенко.
Вместе с бомжом они отправились в ТЦ «Премьер», где купили ему штаны и кофту.
СМОТРИ новое видео у меня на канале (ссылка на видео в описании профиля), где я с @feelsilence вселили частичку доброты и надежды этому бродяге✨ #делайдобро
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NAZAR SLOBODENKO (@slobnaz)