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13:38, 10 апреля 2017 524
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Рязанский блогер на свои деньги купил одежду бомжу. Видео

Рязанский блогер на свои деньги купил одежду бомжу. Видео

Рязанский блогер Назар «Лойт» Слободенко на свои деньги купил одежду бомжу. Ролик он разместил на своем канале на YouTube в пятницу, 7 апреля.

Бомжа Александра блогер встретил на Московском шоссе. Тот рассказал ему, что бродягой стал недавно. Он приехал из Шилова две недели назад. В Рязани его избили, сломали ребро и отобрали деньги и телефон. Две недели 57-летний мужчина ночевал на вокзале.

«Я не могу остаться равнодушным к этому», — отметил Слободенко.

Вместе с бомжом они отправились в ТЦ «Премьер», где купили ему штаны и кофту.


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