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18:46, 7 марта 2017 197
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В прошлом году рязанские комнаты подешевели сильнее всех в стране

В прошлом году рязанские комнаты подешевели сильнее всех в стране

Фото: Pixabay.com

За 2016 год средняя цена комнаты в Рязани снизилась на 17,8%. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир» во вторник, 7 марта.

Согласно им, падение в областном центре оказалось максимальным среди 59 изученных городов. На 17,6% снизилась сумма в Калининграде, на 17,5% — в Смоленске. Средний показатель по стране — минус 5,6%.

По подсчетам портала, рязанская комната стоит в среднем 804,5 тысячи рублей. Здесь город занял 25-е место, между Пермью и Тольятти. Лидируют Москва (2,9 млн), Сочи и Санкт-Петербург. Замкнули список Нижний Тагил, Ижевск и Магнитогорск (468,8 тысячи).

Среднероссийская сумма оказалась выше рязанской — 886,4 тысячи.

Напомним, аренда комнат в Рязани за год подорожала на 17,1%.


© RZN.info

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