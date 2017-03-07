В прошлом году рязанские комнаты подешевели сильнее всех в стране

За 2016 год средняя цена комнаты в Рязани снизилась на 17,8%. Такие данные опубликовал портал «
Согласно им, падение в областном центре оказалось максимальным среди 59 изученных городов. На 17,6% снизилась сумма в Калининграде, на 17,5% — в Смоленске. Средний показатель по стране — минус 5,6%.
По подсчетам портала, рязанская комната стоит в среднем 804,5 тысячи рублей. Здесь город занял 25-е место, между Пермью и Тольятти. Лидируют Москва (2,9 млн), Сочи и Санкт-Петербург. Замкнули список Нижний Тагил, Ижевск и Магнитогорск (468,8 тысячи).
Среднероссийская сумма оказалась выше рязанской — 886,4 тысячи.
Напомним, аренда комнат в Рязани за год