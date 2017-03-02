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13:17, 2 марта 2017 200
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За год аренда комнат в Рязани подорожала на 17%

За год аренда комнат в Рязани подорожала на 17%

В 2016 году аренда комнат в Рязани подорожала на 17,1%. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир». Согласно им, средняя ставка в областном центре — 6 393 рубля.

По динамике Рязань заняла шестое место среди 60 изученных городов. Заметнее ставки выросли только в Сочи (+24,1%), Владивостоке, Красноярске, Тюмени и Краснодаре. Максимальное снижение зафиксировали в Твери (-17%), Туле и Казани.

По размеру суммы областной центр оказался 20-м, между Новосибирском и Нижним Новгородом. Лидируют Москва (15 431), Сочи и Санкт-Петербург, замкнули список Магнитогорск, Ижевск и Пенза (3 972).

Средняя ставка по стране почти идентична рязанской — 6 341 рубль. За год она увеличилась на 3,4%.


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