За год аренда комнат в Рязани подорожала на 17%

В 2016 году аренда комнат в Рязани подорожала на 17,1%. Такие данные опубликовал портал «
По динамике Рязань заняла шестое место среди 60 изученных городов. Заметнее ставки выросли только в Сочи (+24,1%), Владивостоке, Красноярске, Тюмени и Краснодаре. Максимальное снижение зафиксировали в Твери (-17%), Туле и Казани.
По размеру суммы областной центр оказался 20-м, между Новосибирском и Нижним Новгородом. Лидируют Москва (15 431), Сочи и Санкт-Петербург, замкнули список Магнитогорск, Ижевск и Пенза (3 972).
Средняя ставка по стране почти идентична рязанской — 6 341 рубль. За год она увеличилась на 3,4%.