Любимов рассказал о неудачном подарке жене к 8 марта

Врио губернатора Николай Любимов предостерег рязанских мужчин от необдуманных подарков женщинам. На встрече с представительницами СМИ он рассказал историю, как в канун 8 марта, после работы, пошел в магазин за презентом жене.
Фраза Любимова «смотрю, красивые такие весы» вызвала бурную и мгновенную реакцию у слушавших его рассказ женщин.
Засмеявшись сам, Николай Любимов добавил, что такого рода подарки делать не стоит, это обидно даже тем, кто, как его жена, не страдает из-за лишнего веса. Также глава региона добавил, что он обычно дарит полезные подарки, например, бытовую технику, которая помогает на кухне.