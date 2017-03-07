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17:30, 7 марта 2017 750
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Любимов рассказал о неудачном подарке жене к 8 марта

Любимов рассказал о неудачном подарке жене к 8 марта

Врио губернатора Николай Любимов предостерег рязанских мужчин от необдуманных подарков женщинам. На встрече с представительницами СМИ он рассказал историю, как в канун 8 марта, после работы, пошел в магазин за презентом жене.

Фраза Любимова «смотрю, красивые такие весы» вызвала бурную и мгновенную реакцию у слушавших его рассказ женщин.

Засмеявшись сам, Николай Любимов добавил, что такого рода подарки делать не стоит, это обидно даже тем, кто, как его жена, не страдает из-за лишнего веса. Также глава региона добавил, что он обычно дарит полезные подарки, например, бытовую технику, которая помогает на кухне.


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