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18:19, 6 марта 2017 370
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Суд над экс-зампредом рязанского правительства Андреевым назначили на 13 марта

Суд над экс-зампредом рязанского правительства Андреевым назначили на 13 марта

Первое судебное заседание по уголовному делу экс-зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева назначили на 13 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года по подозрении в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Андреев получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей от директора одной из организаций региона за общее покровительство.

Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и ГУЭБиПК МВД России. Кроме того, накануне уголовное дело завели на замминистра сельского хозяйства Геннадия Ноздрина, его также подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в мае Ноздрин совместно с неустановленном должностным лицом получил сумму в 30 тысяч рублей от руководителя сельхозпредприятия за содействие в получении кредитных субсидий. Позднее, в июле, Ноздрин аналогичным образом получил еще 500 тысяч рублей.

На первом судебном заседании он сообщил, что собирал деньги для Андреева на проведение предвыборной кампании, а также для подарка на его день рождения.


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