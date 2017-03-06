О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 4-5 марта

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Подошли к концу первые весенние выходные этого года. Пора вспомнить, чем рязанцам запомнился минувший уикенд.
Владелец Конного двора рассказал правду о съемках его лошади в сериале «Штрафник». По словам мужчины, продюсер картины Денис Константинов неверно передал суть произошедшего на съемочной площадке курьеза.
Кроме рязанских лошадей, отличились в выходные и обычные люди. Например, Юрий Мистрюков сделал скульптуру из «льда и пламени». Процесс ее создания сняли на видео. А известный рязанец Захар Прилепин снялся в фильме «Гайлер». В эти выходные в сети появился трейлер картины, где писатель исполнил главную роль.
В этот уикенд также стало известно о том, что в Рязани закроют «Город развлечений Ozon». Разбитые рязанские дороги показали по федеральному телеканалу. В выпуске рассказали о дорогах, которые «растаяли вместе со снегом». Пострадавшие от ям на трассе поделились историями и знаниями о том, куда нужно обращаться в случае поломки автомобиля.