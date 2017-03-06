Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:13, 6 марта 2017 229
 0    0

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 4-5 марта

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 4-5 марта

Подошли к концу первые весенние выходные этого года. Пора вспомнить, чем рязанцам запомнился минувший уикенд.

Владелец Конного двора рассказал правду о съемках его лошади в сериале «Штрафник». По словам мужчины, продюсер картины Денис Константинов неверно передал суть произошедшего на съемочной площадке курьеза.

Кроме рязанских лошадей, отличились в выходные и обычные люди. Например, Юрий Мистрюков сделал скульптуру из «льда и пламени». Процесс ее создания сняли на видео. А известный рязанец Захар Прилепин снялся в фильме «Гайлер». В эти выходные в сети появился трейлер картины, где писатель исполнил главную роль.

В этот уикенд также стало известно о том, что в Рязани закроют «Город развлечений Ozon». Разбитые рязанские дороги показали по федеральному телеканалу. В выпуске рассказали о дорогах, которые «растаяли вместе со снегом». Пострадавшие от ям на трассе поделились историями и знаниями о том, куда нужно обращаться в случае поломки автомобиля.

Не обошлось в выходные и без печальных новостей. У Центрального спортивного комплекса кран придавил человека. Позже следователи установили личность погибшего. В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета, а в Пронском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:59, 6 марта 2017
Мастер-класс по дефиле. Участницы конкурса красоты вышли на рязанский подиум
8:42, 6 марта 2017
На подмосковной птицефабрике нашли птичий грипп
8:13, 6 марта 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 4-5 марта
17:46, 5 марта 2017
Более ста человек выступили против закрытия психиатрических больниц в Москве
16:30, 5 марта 2017
В выходные рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности весной
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 35 357
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 263
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 25 336
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 813
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 296
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум