В Рязани человека придавило краном. Об этом сообщили пользователи группы «
Кран упал у Центрального спортивного комплекса.
Фото группы «
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В Рязани человека придавило краном. Об этом сообщили пользователи группы «
Кран упал у Центрального спортивного комплекса.
Фото группы «
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