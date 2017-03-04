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19:04, 4 марта 2017 1 833
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В Рязани человека придавило краном 1

В Рязани человека придавило краном

В Рязани человека придавило краном. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Кран упал у Центрального спортивного комплекса.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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