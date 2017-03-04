В Рязани закроют клуб OZON Live

В Рязани закроют «Город развлечений OZON». Об этом
«Друзья, как не грустно, но Город Развлечений OZON, к которому мы уже привыкли, закрывается полностью. Вместе с ним и клуб OZON LIVE. Мы переезжаем в клуб RAZ DVA BAR», — написали в группе «OZON-Live».
В 19:00 в клубе начался последний концерт. Его дает группа «Аркона».
Отмечается, что все проданные в OZON Live билеты действительны.
«Предварительная продажа продолжается (пока только) в магазинах ФАНАТ, КОМПАКТ и FAST FOOT», — написали в «прощальной» записи группы.
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