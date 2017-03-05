Владелец Конного двора рассказал правду о съемках его лошади в сериале «Штрафник»

Владелец Конного двора «Лощинино» Сергей Кадыков рассказал о съемках его коня по кличке Гонг в сериале «Штрафник». По словам мужчины, продюсер картины Денис Константинов неверно передал суть произошедшего на съемочной площадке курьеза.
Продюсер «Штрафника»
«Вызвали трюкачей, привезли лошадь, но она оказалась не готова к таким испытаниям. Это «киношные» животные привыкли ко всяким трюкам, взрывам, гонкам. А касимовский конь испугался и убежал. Да так, что и на машинах его не догнали — нашли только дома, за сорок километров от съемочной площадки, — сказал Константинов.
Присутствовавший на съемках хозяин коня по кличке Гонг утверждает, что все было иначе, и курьезность случая заключается в другом.
«Для исполнения подобных трюков используются специально обученные животные, но съемочная группа по каким-то причинам не смогла привлечь к съемкам «трюковых» лошадей и обратилась за помощью в Конный Двор. Каскадер, который дублировал главного героя в сцене, не мог справиться с управлением «не киношной» лошадью. После нескольких дублей было решено заменить профессионального каскадера на инструктора Конного Двора Артема Опекунова, сопровождавшего лошадь к месту съемок. В итоге было отснято три успешных дубля. И в моменте, когда главный герой со скачущей лошади прыгает на грузовик, актера Кирилла Сафонова дублирует как раз Артем», — отметил Сергей Кадыков.
Кадыко подчеркнул, что конь убежал домой при съемках другой сцены в поле, когда с него упал каскадер. Беглеца поймали через несколько километров и вернули на съемочную площадку.