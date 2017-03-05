В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета. Об этом пострадавший написал в сети.
Инцидент произошел в субботу, 4 марта, напротив дома №26-а по улице Зубковой.
«Примерно в 23:40 шел домой, и в меня выстрелили 6 раз из пневматического или травматического пистолета (резиновыми пулями, с расстояния 3 метров). Шел по тротуару спокойно, никого не трогая», — написал автор поста.
По его словам, стреляли из проезжающей мимо машины Ford Focus хэтчбек темно-синего цвета. Злоумышленники попали в рязанца четыре раза.
«Видно, что стреляли намеренно в ноги (остались синяки). Видать, решили поприкалываться. Так что будьте осторожны, особенно в вечернее время», — добавил мужчина.