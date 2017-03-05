Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:26, 5 марта 2017 444
 0    0

В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета

В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета

В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета. Об этом пострадавший написал в сети.

Инцидент произошел в субботу, 4 марта, напротив дома №26-а по улице Зубковой.

«Примерно в 23:40 шел домой, и в меня выстрелили 6 раз из пневматического или травматического пистолета (резиновыми пулями, с расстояния 3 метров). Шел по тротуару спокойно, никого не трогая», — написал автор поста.

По его словам, стреляли из проезжающей мимо машины Ford Focus хэтчбек темно-синего цвета. Злоумышленники попали в рязанца четыре раза.

«Видно, что стреляли намеренно в ноги (остались синяки). Видать, решили поприкалываться. Так что будьте осторожны, особенно в вечернее время», — добавил мужчина.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:26, 5 марта 2017
В Дашково-Песочне прохожего обстреляли из пистолета
15:39, 5 марта 2017
Жертвами крушения спасательного вертолета в Японии стали три человека
11:03, 5 марта 2017
В Японии разбился спасательный вертолет
18:23, 4 марта 2017
В Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом
13:26, 4 марта 2017
Под Оренбургом водитель бросил в кювете фуру с белыми тиграми. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 34 486
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 31 987
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 929
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 715
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 113
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум