На проезде Шабулина светофор заменят круговым участком, Большую улицу осветят

В этом году в Рязани расширят проезд Шабулина. Также там «полностью» изменят схему движения, рассказала начальник городского управления благоустройства Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта.
В частности, там организуют два участка кругового движения, один из которых заменит светофор.
Также расширят Большую улицу — между перекрестками с улицами Советской армии и Тимакова. Кроме того, на этом участке сделают тротуары и поставят фонари.
При капитальном ремонте Куйбышевского шоссе из-под дороги вынесут теплотрассу, добавила Свинцова.