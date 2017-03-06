Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 6 марта 2017 229
 0    0

На проезде Шабулина светофор заменят круговым участком, Большую улицу осветят

На проезде Шабулина светофор заменят круговым участком, Большую улицу осветят

В этом году в Рязани расширят проезд Шабулина. Также там «полностью» изменят схему движения, рассказала начальник городского управления благоустройства Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта.

В частности, там организуют два участка кругового движения, один из которых заменит светофор.

Также расширят Большую улицу — между перекрестками с улицами Советской армии и Тимакова. Кроме того, на этом участке сделают тротуары и поставят фонари.

При капитальном ремонте Куйбышевского шоссе из-под дороги вынесут теплотрассу, добавила Свинцова.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:50, 6 марта 2017
На проезде Шабулина светофор заменят круговым участком, Большую улицу осветят
11:50, 6 марта 2017
Проект новой рязанской дороги вынесут на слушания
11:40, 6 марта 2017
В понедельник холодной воды не будет на восьми рязанских улицах
11:37, 6 марта 2017
Ночью с рязанских улиц вывезли 270 кубометров снега
18:29, 5 марта 2017
Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу на Московском шоссе. Видео 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 35 737
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 352
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 25 656
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
8:17, 25 февраля 2017 15 817
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 325
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум