Группа MBAND оценила выступление в Рязани. Видео

MBAND приятно удивило выступление в Рязани. Соответствующие записи появились в
«Ребята могут сделать запросто танцпол из концертного сидячего зала», — написали MBAND в Twitter.
Группа, в состав которой входит выпускник рязанского театра «Созвездие добра» Никита Киоссе, выступила на гала-концерте международного фестиваля «
Фото
Видео из
Мы тут MBAND слушали Она вернётся она вернётсяяя #mband
Публикация от Nastasia Grishina (@nastigrish)
Сегодня был праздник для бандитов в Рязани. Ребята приехали на закрытие фестиваля "Солнечный зайчик". Помимо выступления, они порадовали поклонников фотографиями и шутками. Я безмерно рада за всех девчонок, живущих в Рязани. Мечты сбываются, главное верить. Ребята исполнили "Она вернётся", "Посмотри на меня" и "Невыносимая". Рязань ждёт с сольным концертом теперь. Ребята, не подведите😈 P.S. желательно бы в августе😹😹 Ловите свежие фотографии с выступления🔥 #mband
Публикация от MBAND #ПоколениеМ (@mband_fan_official_)
#MBAND в Рязани! #МГЕР #МолодаяГвардия 🙈🇷🇺 👍 #ЕдинаяРоссия 🇷🇺😊🙈
Публикация от Антон Головнёв 🇷🇺 (@golovnev_1991)
Ребята! Огромное спасибо за сегодняшнее выступление))) Вы нереально крутые,энергетика сегодня просто зашкаливала))) Приезжайте к нам снова, будем рады снова видеть вас в Рязани))) Отдельное спасибо за автографы,это просто нереально крутой подарок на 8 марта))) Рязань вас любит и очень ждёт снова,но уже на крупно масштабном концерте))) #MBand #НикитаКиоссе # АртёмПиндюра #АнатолийЦой # пошумелиипоскандалиливРязани # РязаньлюбитMBand
Публикация от Дарья Ковалевская (@dashka.kovalevskaya)