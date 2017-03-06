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21:30, 6 марта 2017 301
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Группа MBAND оценила выступление в Рязани. Видео

Группа MBAND оценила выступление в Рязани. Видео

MBAND приятно удивило выступление в Рязани. Соответствующие записи появились в сообществе группы «ВКонтакте» и на странице в Twitter.

«Ребята могут сделать запросто танцпол из концертного сидячего зала», — написали MBAND в Twitter.

Группа, в состав которой входит выпускник рязанского театра «Созвездие добра» Никита Киоссе, выступила на гала-концерте международного фестиваля «Солнечный зайчик». Мероприятие прошло 5 марта.

Фото Instagram MBAND, Instagram Антона Головнева, Instagram Дарьи Ковалевской,

Видео из группы MBAND «ВКонтакте», Instagram Анастасии Гришиной


Мы тут MBAND слушали Она вернётся она вернётсяяя #mband

Публикация от Nastasia Grishina (@nastigrish)

Сегодня был праздник для бандитов в Рязани. Ребята приехали на закрытие фестиваля "Солнечный зайчик". Помимо выступления, они порадовали поклонников фотографиями и шутками. Я безмерно рада за всех девчонок, живущих в Рязани. Мечты сбываются, главное верить. Ребята исполнили "Она вернётся", "Посмотри на меня" и "Невыносимая". Рязань ждёт с сольным концертом теперь. Ребята, не подведите😈 P.S. желательно бы в августе😹😹 Ловите свежие фотографии с выступления🔥 #mband

Публикация от MBAND #ПоколениеМ (@mband_fan_official_)

#MBAND в Рязани! #МГЕР #МолодаяГвардия 🙈🇷🇺 👍 #ЕдинаяРоссия 🇷🇺😊🙈

Публикация от Антон Головнёв 🇷🇺 (@golovnev_1991)

Ребята! Огромное спасибо за сегодняшнее выступление))) Вы нереально крутые,энергетика сегодня просто зашкаливала))) Приезжайте к нам снова, будем рады снова видеть вас в Рязани))) Отдельное спасибо за автографы,это просто нереально крутой подарок на 8 марта))) Рязань вас любит и очень ждёт снова,но уже на крупно масштабном концерте))) #MBand #НикитаКиоссе # АртёмПиндюра #АнатолийЦой # пошумелиипоскандалиливРязани # РязаньлюбитMBand

Публикация от Дарья Ковалевская (@dashka.kovalevskaya)

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