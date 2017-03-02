В Рязани стартовал международный фестиваль «Солнечный зайчик». Фото

В Рязани в МКЦ стартовал международный фестиваль детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик».
В этот день на сцене выступили: эстрадный оркестр под руководством Владимира Ермакова и музыкантов группы «Feelin's».
В этом году участие в конкурсе принимают дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воскресенска, Новокуйбышевска, Самары, Перми, Тулы, Рыбинскы (Ярославская область), Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), Йошкар-Олы (Республика Марий Эл), Можги (Удмуртия), Пыть-Яха (ХМАО — ЮГРА) и Саранска (республика Мордовия).
В составе жюри фестиваля профессиональные специалисты: педагоги, композиторы, актеры, музыкальные продюсеры, режиссеры и приглашенные в детское жюри начинающие артисты. Помимо конкурсной программы в дни фестиваля детей ждут мастер-классы, караоке-баттлы, творческие вечеринки. Также известно, что в гала-концерте примет участие популярная группа MBAND, в составе которой выпускник рязанского театра «Созвездие добра» Никита Киоссе.
Кроме того, на сцене МКЦ и в первой музыкальной школе пройдут прослушивания в рамках конкурсной программы. Участники посоревнуются в 14 номинациях: эстрадный вокал народная песня, джаз, современный эстрадный танец, народная хореография, номинация для «Первые шаги» для дошколят
Прослушивания пройдут со 2-го по 5-е марта. Победителей и обладателя гран-при объявят в воскресенье, 5 марта.