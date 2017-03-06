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19:35, 6 марта 2017 935
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Экс-гендиректор «Рязаньавтодора» получил домашний арест за дачу взятки 1

Экс-гендиректор «Рязаньавтодора» получил домашний арест за дачу взятки

Бывший генеральный директор ОАО «Рязаньавтодор» получил домашний арест сроком на 1 месяц 27 дней за дачу взятки машиной. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, по данному факту в отношении бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в период с 2012 по 2016 годы замначальника одного из отделов минтранса Рязанской области получил через посредника от бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» взятку в виде: машины с водителем, оплаченным бензином, содержанием и ремонтом автомобиля на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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