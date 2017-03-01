Чиновник рязанского минтранса получил взятку машиной. Об этом сообщили в
Рязанский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного часть 5 статьей 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
В свою очередь директор Шацкого ДРСУ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), и заместитель начальника одного из отделов минтранса Рязанской области, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 стья 290 УК РФ).
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 годы замначальника одного из отделов минтранса Рязанской области получил через посредника от бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» взятку в виде: машины с водителем, оплаченным бензином, содержанием и ремонтом автомобиля на сумму более двух миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.