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12:08, 4 марта 2017 1 314
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Рязанские джиперы посоревновались на трех дистанциях. Фото

Рязанские джиперы посоревновались на трех дистанциях. Фото

Рязанские джиперы посоревновались на трех дистанциях. Состязания на внедорожниках и квадроциклах «День Х» прошли 25 февраля на гоночной трассе «Пересвет» под Рыбным. Организаторами выступили off-road клуб «Квадр 62» и «Авторадио Рязань».

Джиперы соревновались на трех дистанциях: триальной, спринтерской, а также на болотном спецучастке.

Для зрителей организовали смотровую площадку и зону отдыха, на которой гости катались на лошадях, ели шашлык. Также на территории соревнований работали веревочный парк и конно-спортивный клуб.

Кроме того, желающие пробовали ездить на внедорожной технике в рамках тест-драйвов от «Автоимпорта» и «Твой скутер».

После награждения победителей гости и участники сожгли чучело Масленицы.

Фото предоставлены организатором


© RZN.info

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