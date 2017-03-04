Рязанские джиперы посоревновались на трех дистанциях. Фото

Рязанские джиперы посоревновались на трех дистанциях. Состязания на внедорожниках и квадроциклах «День Х» прошли 25 февраля на гоночной трассе «Пересвет» под Рыбным. Организаторами выступили off-road клуб «Квадр 62» и «Авторадио Рязань».
Джиперы соревновались на трех дистанциях: триальной, спринтерской, а также на болотном спецучастке.
Для зрителей организовали смотровую площадку и зону отдыха, на которой гости катались на лошадях, ели шашлык. Также на территории соревнований работали веревочный парк и конно-спортивный клуб.
Кроме того, желающие пробовали ездить на внедорожной технике в рамках тест-драйвов от «Автоимпорта» и «Твой скутер».
После награждения победителей гости и участники сожгли чучело Масленицы.
Фото предоставлены организатором