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15:36, 31 марта 2017 790
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Жительница Рыбновского района предстанет перед судом за убийство младенца

Жительница Рыбновского района предстанет перед судом за убийство младенца

Жительница Рыбновского района предстанет перед судом за убийство младенца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В отношении 27-летней жительницы возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ. В настоящий момент расследование по нему продолжается.

По версии следствия, 7 октября 2016 года в Рыбновском районе женщина в домашних условиях родила девочку. Согласно заключению экспертизы ребенок родился живым и жизнеспособным. Сразу после родов женщина задушила младенца подушкой насмерть. После этого обвиняемая выбросила тело погибшего ребенка в выгребную яму уличного туалета, где он был обнаружен только в декабре прошлого года.

На первоначальном этапе расследования обвиняемая отрицала свою виновность в смерти младенца.

После утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.


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