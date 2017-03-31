Жительница Рыбновского района предстанет перед судом за убийство младенца. Об этом сообщила
В отношении 27-летней жительницы возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ. В настоящий момент расследование по нему продолжается.
По версии следствия, 7 октября 2016 года в Рыбновском районе женщина в домашних условиях родила девочку. Согласно заключению экспертизы ребенок родился живым и жизнеспособным. Сразу после родов женщина
На первоначальном этапе расследования обвиняемая отрицала свою виновность в смерти младенца.
После утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.