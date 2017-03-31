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18:18, 31 марта 2017 99
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В Рязани пройдет первый форум добровольцев

В Рязани пройдет первый форум добровольцев

Фото: Pixabay.com

В Рязани 6-7 апреля пройдет первый форум добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта.

Участниками форума станут более 700 рязанцев. Учащиеся образовательных учреждений, активисты волонтерских отрядов, органов молодежного самоуправления, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций, законодательной и исполнительной власти региона соберутся на площадках областной библиотеки им. Горького и многофункционального комплекса «Рязанский».

Форум объединит всех рязанских волонтеров. Его участники смогут обменяться опытом, узнать эффективные социальные практики и познакомиться с современными методиками и технологиями. Они обсудят наиболее востребованные направления деятельности волонтеров (патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и профилактическая антинаркотическая работа, социальное, спортивное и экологическое волонтерство, поисковая работа).

В программу форума войдут образовательные и дискуссионные площадки, тренинги, «круглые столы», экспертами на которых выступят представители федеральных и региональных учреждений и организаций, в том числе Комиссии Общественной палаты РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию, Ассоциации Волонтерских Центров, «Роспатриотцентра», Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтёры-медики» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

Участникам форума нужно оставить заявку, а также в АИС «Молодежь России» (для лиц, старше 18 лет),. Для того, чтобы стать волонтером форума следует подать заявку по форме, а также в АИС «Молодежь России» (для лиц, старше 18 лет).

Подробности можно узнать в группе форума в соцсети «ВКонтакте»


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Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

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