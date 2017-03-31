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14:58, 31 марта 2017 304
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Судимый за изнасилование гражданин Украины обокрал рязанскую базу отдыха

Судимый за изнасилование гражданин Украины обокрал рязанскую базу отдыха

Фото: Pixabay.com

Судимый за изнасилование гражданин Украины обокрал рязанскую базу отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского районного суда.

В октябре 2016 года мужчина 1993 года рождения проник на территорию базы отдыха в одном из сел Рязанского района. Через незапертую дверь он прошел в гостевой дом, снял прикрепленный к стене телевизор и вынес его вместе с пультом. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. На судебном заседании он полностью признал свою вину.

Судимость и реальное лишение свободы за совершение умышленного тяжкого преступления признали отягчающим обстоятельством. Подсудимого приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии строго режима.


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