Судимый за изнасилование гражданин Украины обокрал рязанскую базу отдыха. Об этом
В октябре 2016 года мужчина 1993 года рождения проник на территорию базы отдыха в одном из сел Рязанского района. Через незапертую дверь он прошел в гостевой дом, снял прикрепленный к стене телевизор и вынес его вместе с пультом. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. На судебном заседании он полностью признал свою вину.
Судимость и реальное лишение свободы за совершение умышленного тяжкого преступления признали отягчающим обстоятельством. Подсудимого приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии строго режима.