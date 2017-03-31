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16:42, 31 марта 2017 212
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Скрывавшиеся в Рязани подростки предстанут перед судом за убийство

Скрывавшиеся в Рязани подростки предстанут перед судом за убийство

17-летняя жительница Московской области и ее 19-летний друг предстанут перед судом за убийство отца девушки и покушении на убийство ее матери. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По данным следствия, 17 декабря 2015 года вечером между потерпевшим и его 15-летней дочерью произошел конфликт из-за плохой успеваемости обвиняемой в школе, после которого девушка заперлась в ванной комнате и сообщила о случившемся своему 18-летнему парню. Во время общения они решили убить родителей девушки. Дождавшись, когда потерпевшие лягут спать, девушка открыла входную дверь квартиры своему возлюбленному, после чего они напали на ее родителей, ударили ножом не менее 52 раз и металлическим газовым ключом не менее шести раз по различным частям тела. В результате отец девушки скончался на месте, жизнь матери врачам удалось спасти.

После совершения преступления обвиняемые скрылись в Рязани. 17 декабря вечером они пришли в отдел полиции, расположенный в Рязани, и написали явку с повинной.

В ходе следствия следователями было проведено более 100 следственных действий — допросов, проверок показаний на месте, обысков, осмотров и судебных экспертиз.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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