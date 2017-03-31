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15:24, 31 марта 2017 85

Макаров взял под контроль создание условий для рязанских детей-инвалидов

Макаров взял под контроль создание условий для рязанских детей-инвалидов

Рязанский депутат Госдумы Андрей Макаров заинтересовался проблемами образования детей с ограниченными возможностями в регионе. На личном приеме в отделении «Единой России» в пятницу, 31 марта, он попросил первого замминстра образования области Ольгу Колесник собрать для него данные: сколько таких детей в регионе, в каких детсадах и школах они учатся и что им нужно.

На прием прошла мать одного из воспитанников детского сада №1 на улице Радищева. Она рассказала, что в учреждении участия колясочники, аутисты, дети с синдромом Дауна и ДЦП, По словам женщины, зданию нужны пандус и оборудование для развития мелкой моторики и речи.

Колесник сообщила, что в этом году на формирование доступной среди в детсадах области выделили 30 млн рублей из всех бюджетов. Эти деньги получат 14 учреждений, в том числе названное, которому, по предварительным расчетам, требуется около 1,6 млн. Министерство планирует выполнить все работы к сентябрю, но Макаров заметил, что пандус можно сделать и раньше — в июле.

Также на прием пришел житель Магистральной улицы, попросивший отремонтировать дорогу и тротуар во дворе дома №17. Мэр Олег Булеков сообщил, что территория попадет в новую федеральную программу и к концу лета ее приведут в порядок. Депутат подчеркнул, что формировать программу нужно обязательно с учетом пожеланий рязанцев. По словам Булекова, приоритет получат дворы, чьи жители помогут своим трудом. Заявитель выразил готовность присоединиться к благоустройству.

Преподаватель юрфака РГУ попросила Макарова организовать для студентов поездку в Госдуму и предложила самому прочитать на факультете. Депутат поддержал идею экскурсии и заметил, что для начала стоить побывать в региональном парламенте. Также он отметил, что студентам нужно давать больше практических заданий и привел в пример еще одной заявительницы: женщина с мужей воспитывают шестерых детей, но не получают пособия, так как средний доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум на 200 рублей. Единоросс пообещал помочь в решении этого вопроса.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

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