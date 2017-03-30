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14:41, 30 марта 2017 456
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В Рязани возбудили уголовное дело в отношении врача-пенсионера

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении врача-пенсионера

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего врача-пенсионера амбулаторно-поликлинического подразделения на станции Сасово Отделенческой больницы на станции Рыбное. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 292 УК РФ (служебный подлог), сообщил сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 3 октября 2016 года для того, чтобы получить листок нетрудоспособности и освобождения от работы на прием к врачу-неврологу обратился сотрудник железной дороги.

Женщина, не проводя осмотра пациента, внесла в его медицинские документы ложные сведения о наличии у него неврологического заболевания и на этом основании открыла на его имя листок нетрудоспособности.

Спустя несколько дней, подозреваемая получила от мужчины две тысячи рублей и продлила ему больничный до 14 октября 2016 года. При следующей их встрече женщина за 500 рублей еще продлила больничный на несколько дней.

В настоящее время следствием проводится работа по сбору необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.


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