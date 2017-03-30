Рязанцы поддержали новый проект седьмого микрорайона Песочни. Публичные слушания прошли в среду, 29 марта.
Прежняя планировка микрорайона ДПР-7,7А была утверждена еще в 2010 году. Архитектор проекта Владмир Соловьев рассказал, что границы территории сохранились, за исключением зоны парковки, которая была исключена, потому что попадала в зону индивидуальной застройки.
Дорожно-транспортная структура также не изменилась. Изменения коснулись конфигурации домов, школ и расположения поликлиники. Последняя была перенесена в зону госпиталя. Парковку сдвинули на место поликлиники и сделали ее многоэтажной на 300 машино-мест.
Также изменилась конфигурация уже построенного ТЦ «Европа». Несколько многоэтажных домов изменили на 23-этажки с сохранением количества квартир. В новом проекте появились спортзалы для волейбола и единоборств. Изменения предусматривают два детских сада на 390-мест.
Как отметил Соловьев, плотность микрорайона не изменилась, а его строительство пройдет в три этапа. На слушания зарегистрировались 64 участника. Их интересовали сроки возведения поликлиники, строительство и расширение дорог. До начала слушаний в комиссию поступило 214 обращений в поддержку проекта.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».