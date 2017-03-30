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17:52, 30 марта 2017 285
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Арбитражный суд принял иск о признании Шацкого мясокомбината банкротом

Арбитражный суд принял иск о признании Шацкого мясокомбината банкротом

ИП Романова подала иск о признании банкротом Шацкого мясокомбината. Арбитражный суд Рязанской области принял его к производству, указано в онлайн-картотеке.

Согласно опубликованным материалам, предприятие задолжало 3,5 миллиона рублей предоплаты по договору поставки. Оно должно было выплатить их в 2015 году.

Заседание назначено на 11 апреля.

Справка

ОАО «Шацкий мясокомбинат» с 1998 года осуществляет деятельность по производству колбасных и мясных изделий. Находится в поселке Чечеры Шацкого района. Мощность предприятия — 30 тонн мясных и колбасных изделий в смену. Ассортимент вырабатываемой мясной продукции насчитывает свыше 100 наименований. ОАО «Шацкий мясокомбинат» имеет разветвленную сеть фирменной торговли в Рязани и Рязанской области: всего 22 торговых точки, шесть из которых расположены в областном центре и 16 — в районах. Кроме того, продукцию мясокомбината можно приобрести в региональных торговых сетях, «Сорока» и «Барс», а в ближайшее время — и в федеральной торговой сети «Пятерочка».


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