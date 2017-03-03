На встрече с женщинами «Единой России» Любимов назвал кумиром Мать Терезу и признался в любви к панк-року

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал в числе женщин — кумиров в политике «полярных» Маргарет Тэтчер и Мать Терезу. Такой вопрос ему задали на встрече с женщинами — активистками регионального отделения «Единой России» в пятницу, 3 марта. Кроме того, политик отметил, что с дамами ему работать легче.

Также Любимова спросили о семейных традициях. Он рассказал, что всегда проводит воскресенье с семьей, а на 8 марта поздравляет в том числе тестя — у того в эту дату день рождения.

Обе дочери главы региона переедут из Калуги по окончании учебного года, жена — в воскресенье. С супругой Любимов планирует ходить в том числе в рязанские театры. Депутат Госдумы Андрей Макаров порекомендовал ему кукольный, директор горьковской библиотеки Наталья Гришина напомнила о губернаторском симфоническом оркестре.

Политик рассказал, что любить читать книги, смотреть фильмы и слушать «совершенно разную» музыку: «от классики до панк-рока и джаза». Он окончил музыкальную школу по классу баяна, но с тех пор его в руки не брал; позже сам научился играть на гитаре. Кроме того, занимался восточными единоборствами. Писал диссертацию, но не защитил, потому что работа не оставила времени.

Также Любимов поделился первыми впечатлениями от города: «Широкие улицы, красивые дома, сохранившийся исторический центр. В правительстве, в арбитражном суде даже осталась лепнина середины XIX века».

Участницы встречи пригласили политика на фестиваль детской казачьей культуры в Рязани, в Кораблинский район и в местные общественные приемные партии «Единая Россия».