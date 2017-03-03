Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:23, 3 марта 2017 662
 0    0

На встрече с женщинами «Единой России» Любимов назвал кумиром Мать Терезу и признался в любви к панк-року

На встрече с женщинами «Единой России» Любимов назвал кумиром Мать Терезу и признался в любви к панк-року

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал в числе женщин — кумиров в политике «полярных» Маргарет Тэтчер и Мать Терезу. Такой вопрос ему задали на встрече с женщинами — активистками регионального отделения «Единой России» в пятницу, 3 марта. Кроме того, политик отметил, что с дамами ему работать легче.

Также Любимова спросили о семейных традициях. Он рассказал, что всегда проводит воскресенье с семьей, а на 8 марта поздравляет в том числе тестя — у того в эту дату день рождения.

Обе дочери главы региона переедут из Калуги по окончании учебного года, жена — в воскресенье. С супругой Любимов планирует ходить в том числе в рязанские театры. Депутат Госдумы Андрей Макаров порекомендовал ему кукольный, директор горьковской библиотеки Наталья Гришина напомнила о губернаторском симфоническом оркестре.

Политик рассказал, что любить читать книги, смотреть фильмы и слушать «совершенно разную» музыку: «от классики до панк-рока и джаза». Он окончил музыкальную школу по классу баяна, но с тех пор его в руки не брал; позже сам научился играть на гитаре. Кроме того, занимался восточными единоборствами. Писал диссертацию, но не защитил, потому что работа не оставила времени.

Также Любимов поделился первыми впечатлениями от города: «Широкие улицы, красивые дома, сохранившийся исторический центр. В правительстве, в арбитражном суде даже осталась лепнина середины XIX века».

Участницы встречи пригласили политика на фестиваль детской казачьей культуры в Рязани, в Кораблинский район и в местные общественные приемные партии «Единая Россия».


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:39, 3 марта 2017
Любимов постарается привести в Рязань Гергиева и будет публично читать книги
15:23, 3 марта 2017
На встрече с женщинами «Единой России» Любимов назвал кумиром Мать Терезу и признался в любви к панк-року
17:09, 2 марта 2017
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
16:47, 2 марта 2017
Региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. Видео
13:04, 2 марта 2017
Любимов с Ковалевым прибыли с рабочим визитом в Пронск 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 30 677
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
14:26, 2 марта 2017 30 151
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
20:06, 17 февраля 2017 26 748
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 23 333
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 460
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум