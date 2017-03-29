В Рязанской области отстреливают перелетных птиц для исследования птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природопользования.
В 2017 году птичий грипп выявили в Воронежской и Московской областях и Краснодарском крае. В связи с начинающимся перелетом диких птиц в Рязанской области повысился риск занесения заболевания.
Министерство природопользования организовало диагностический отстрел диких перелетных птиц для исследования на наличие гриппа. Специалисты отстреливают не более трех экземпляров различных видов в охотничьем хозяйстве.