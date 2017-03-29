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12:13, 29 марта 2017 503
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Рязанские Торговые ряды попытаются продать за «внятную» сумму — Любимов 1

Рязанские Торговые ряды попытаются продать за «внятную» сумму — Любимов

Рязанская область продолжит попытки продать здание Торговых рядов на Краснорядской улице. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта.

«Постараемся найти хорошего инвестора, который, во-первых, приобретет объект за внятные средства и будет развивать его по целевому назначению и с соблюдением охранных обязательств», — сказал он.

По словам политика, несколько рязанских бизнесменов проявляют интерес к зданию, но они предлагают слишком низкую цену и не дают гарантий «второй жизни» объекта.

Также Любимов подчеркнул, что пока Торговые ряды находятся в собственности области, она должна содержать их в нормальном состоянии.

Напомним, ранее объект несколько раз пытались продать за 152,8 млн рублей, но ни одни торги не состоялись из-за низкого интереса. После второго неудачного аукциона в феврале 2016 года министр Михаил Майоров заявлял, что ведомство не будет снижать цену.


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