Рязанская область продолжит попытки продать здание Торговых рядов на Краснорядской улице. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта.
«Постараемся найти хорошего инвестора, который, во-первых, приобретет объект за внятные средства и будет развивать его по целевому назначению и с соблюдением охранных обязательств», — сказал он.
По словам политика, несколько рязанских бизнесменов проявляют интерес к зданию, но они предлагают слишком низкую цену и не дают гарантий «второй жизни» объекта.
Также Любимов подчеркнул, что пока Торговые ряды находятся в собственности области, она должна содержать их в нормальном состоянии.
Напомним, ранее объект несколько раз пытались продать за 152,8 млн рублей, но ни одни торги не состоялись из-за низкого интереса. После второго неудачного аукциона в феврале 2016 года министр Михаил Майоров заявлял, что ведомство не будет снижать цену.