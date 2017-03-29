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12:51, 29 марта 2017 350
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Рязанская область будет развивать медицинский туризм

Рязанская область будет развивать медицинский туризм

Рязанская область будет развивать медицинский туризм, заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов. «Это одно из перспективных для нас направлений, учитывая географическое положение, — сказал он на пресс-конференции в среду, 29 марта. — Я уверен, что проекты будут».

Политик пообещал поддержку «хорошим проектам» в этом направлении, заметив, что в первую очередь услугами таких медиков будут пользоваться сами рязанцы.

Любимов рассказал, что некоторые его калужские знакомые приезжают в Рязань лечить зубы.


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