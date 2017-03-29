Рязанская область будет развивать медицинский туризм, заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов. «Это одно из перспективных для нас направлений, учитывая географическое положение, — сказал он на пресс-конференции в среду, 29 марта. — Я уверен, что проекты будут».
Политик пообещал поддержку «хорошим проектам» в этом направлении, заметив, что в первую очередь услугами таких медиков будут пользоваться сами рязанцы.
Любимов рассказал, что некоторые его калужские знакомые приезжают в Рязань лечить зубы.