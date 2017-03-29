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12:01, 29 марта 2017 630
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«Росатом» займется очередями в рязанских детских поликлиниках

«Росатом» займется очередями в рязанских детских поликлиниках

«Росатом» займется очередями в рязанских детских поликлиниках. Команду специалистов корпорации привлекут к «смене логистических потоков», рассказал врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта. Работа начнется в ближайшее время.

«Выстроим по-другому потоки — грамотно, умно», — подчеркнул он. По словам политика, речь идет как о корректировке режима работы регистратур и врачей, так и о закупках оборудования и даже устройству новых входов в здания.

«Росатом» успешно реализовал несколько аналогичных проектов в других регионах, отметил Любимов.


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