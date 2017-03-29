Развязку на Михайловском шоссе планируют сдать в ноябре 2018 года

Строящуюся развязку на пересечении Михайловского шоссе и трассы М-5 должны сдать в ноябре 2018 года. Об этом сообщил врио рязанского губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта.
Также он рассказал, что федеральные структуры предлагают вместо развязки на Ряжском шоссе проложить еще одну объездную дорогу. Регион не согласен на такой вариант, так как он требует «огромных» средств и будет реализован не раньше 2035 года, подчеркнул политик. По словам Любимова, Рязанская область настаивает на реконструкции существующей дороги и уже заручилась поддержкой замглавы Роставтодора.
Напомним, Олег Ковалев в феврале 2016 года заявлял, что развязку